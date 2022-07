MEO volta a promover a partilha e a interação

A 24.ª edição do MEO Sudoeste arranca este sábado, 30 de julho, com a abertura do campismo a todos os que querem aproveitar ao máximo ‘a melhor semana de férias de sempre’.





O MEO Sudoeste está de volta. De 30 de julho a 2 de agosto, a festa faz-se desde logo no Palco Super Bock instalado no campismo, a preparar os ânimos para receber artistas como Pedro Sampaio, Major Lazer, Lewis Capaldi, Steve Aoki, Ckay, Morad, Masego, Rex Orange County, Timmy Trumpet ou Morat, e um cartaz nacional recheado de nomes como ProfJam, Bispo, Chico da Tina, Ivandro, Kappa Jotta, Domingues ou Estraca, e ainda da diáspora portuguesa, nomes como Jovem Dionísio, Melim, Jão, Deejay Telio ou Soraia Ramos, entre tantos outros que vão atuar nos cinco palcos do MEO Sudoeste.

Para que o regresso do MEO Sudoeste seja vivido ainda mais intensamente, o MEO, marca da Altice Portugal, reforçou a sua oferta tecnológica e de infraestrutura em todo o recinto, de forma a proporcionar a melhor experiência a todos os festivaleiros e todas as condições para se manterem sempre ligados e estarem a par de todas as novidades do festival. E, de modo a garantir a total operacionalidade das várias redes MEO disponíveis no recinto foi efetuado reforço das infraestruturas no espaço.

Todo o recinto do festival terá cobertura 5G e toda a área (zona de espetáculos, estacionamentos e campismo) está coberta com fibra ótica de última geração que dá suporte a todas as modernas tecnologias de comunicação, nomeadamente o 5G, para uma experiência de utilização sem constrangimentos e à maior velocidade do mercado.

Além disso, o MEO Sudoeste foi o primeiro evento de música a disponibilizar Wi-Fi grátis em todo o recinto, feito único no panorama dos festivais em Portugal, e continua a investir em melhoramentos para todos os festivaleiros ao nível das infraestruturas tecnológicas. O festival está dotado com uma infraestrutura MEO Wi-Fi de última geração que assegura a cobertura total dos seus 16 hectares, incluindo o recinto do festival, o campismo e o estacionamento. A qualquer hora, em qualquer lugar, será possível partilhar os melhores momentos, pesquisar informação, ver os vídeos dos artistas que vão atuar e estar em contacto com o mundo, com as mesmas condições de acesso que o MEO WiFi possibilita nos seus Hotspots MEO WiFi Premium, com capilaridade nacional.

Mas há mais. À semelhança das edições anteriores, o MEO terá à disposição dos festivaleiros, distribuídas pelo recinto e campismo, máquinas de carregamento de baterias dos telemóveis. Na edição anterior (2019), os festivaleiros carregaram o equivalente a mais de 130 mil baterias de telemóvel.

Junta-se a App MEO Sudoeste, desenvolvida in house, que volta a estar disponível com um conjunto de informações e funcionalidades fundamentais à rotina do festivaleiro, como cartaz, planta do recinto e perfis dos artistas.

Vários serviços

Um dos serviços disponíveis é o campismo. Com o passe para todos os dias do festival, o campismo é gratuito a partir das 10h do dia 30 de julho, até às 17h do dia 7 de agosto. Para os portadores de passe para todos os dias do festival, o campismo e o estacionamento são gratuitos já a partir de dia 30 de julho, estando todas as infraestruturas e serviços em funcionamento: chuveiros, casas de banho, multibanco, assistência médica permanente e forças de proteção e segurança, zonas de alimentação, nadadores-salvadores no canal, zona de lavandaria LG, cozinha comunitária com equipamentos Teka, supermercado, postos para carregamento de baterias, etc.

Além do campismo habitual do festival, pode ainda aceder-se a opções alternativas de campismo com outras ofertas (toda a informação em sudoeste.meo.pt/pt/alojamento-e-servicos).

É possível acampar, montando a tenda junto ao carro. Para isso, existem duas opções: o Car Camping para quem tenha o passe para todos os dias de Festival ou o Park & Tent se apenas tiver o bilhete para um dos dias.

Também há autocarros para a Zambujeira do Mar, gratuitos para os portadores de pulseira com campismo para todos os dias do festival, que funcionarão a partir do dia 30 de julho, até ao dia 6 de agosto, das 10h00 às 19h00.

Ao mesmo tempo, é possível fazer as mais variadas compras, todos dias, a qualquer hora através das máquinas de vending do Continente.

E há outras benesses. O Canal da Herdade da Casa Branca poderá ser utilizado para banhos, sendo vigiado por nadadores-salvadores certificados. Funcionará de 30 de julho a 2 de agosto das 10h às 19h e de 3 de agosto a 6 de agosto das 10h às 19h.

Cozinha e outros serviços

No espaço de campismo, lugar ideal para a partilha, num espírito solidário e de comunidade, a cozinha comunitária com equipamentos Teka é já uma presença esperada.

Além disso, o LG Cool Spot continua a proporcionar a melhor sombra do campismo do MEO Sudoeste enquanto ouve música ou usa o serviço de lavandaria, havendo algumas novas surpresas, todas baseadas em proporcionar experiências marcantes aos festivaleiros, ao invés da distribuição de brindes que geram desperdício.

E há ainda uma tradição: os chuveiros MOCHE ‘Get Wet’. A animação dos chuveiros está mais um ano a cargo do MOCHE, tornando o momento dos banhos um dos pontos altos do campismo do festival.

Os bilhetes estão disponíveis em meoblueticket.pt e nos locais habituais, mas são apenas válidos os bilhetes adquiridos nos locais oficiais de venda, que podem ser consultados em www.sudoeste.meo.pt/pt/bilhetes.

As bilheteiras no festival e a troca de bilhetes por pulseira funcionarão ininterruptamente desde as 10h de dia 30 de julho, até à 01h da manhã de dia 7 de agosto.