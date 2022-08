Linha Azul do Metropolitano de Lisboa com condicionamentos na próxima semana

Estarão encerradas as estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, São Sebastião e Parque.





Se é um utilizador assíduo da linha Azul do Metropolitano de Lisboa, poderá, entre os dias 11 e 15 de Agosto, querer optar por usar o autocarro, uma vez que estarão encerradas as estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, São Sebastião e Parque.

Em comunciado, a empresa explica que estão em causa “trabalhos de beneficiação da via férrea que implicam" e que, "por questões de segurança", no "troço onde os trabalhos irão decorrer”, as estações irão ser encerradas.

Nestes cinco dias, a circulação será efetuada entre as estações Reboleira/Laranjeiras e Marquês de Pombal/Santa Apolónia, sendo que estarão encerradas as estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, São Sebastião e Parque, mas a estação de São Sebastião da linha Vermelha manter-se-á em funcionamento.

Além disso, serão ainda encerrados os postos de atendimento da estação do Jardim Zoológico e o levantamento dos cartões Navegante pedidos nessa estação deverá ser efetuado na estação Marquês de Pombal, junto ao posto Cartão Urgente.

Por outro lado, para assuntos relacionados com o Posto Navegante “será necessário recorrer aos outros postos Navegante nas estações Entre Campos (linha Amarela) e Alameda (linha Vermelha)”.

O Metropolitano de Lisboa recomenda que os utilizadores utilizem como alternativa, as carreiras da Carris 746 (M. Pombal - Est. Damaia) e 726 (Sapadores - Pontinha Centro).

A circulação voltará a funcionar com normalidade a partir das 6h30 de dia 16 de Agosto.