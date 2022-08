Morreu Fernando Chalana, o "Pequeno Genial" do Benfica

Morreu Fernando Chalana, ex-jogador do Benfica, na madrugada desta quarta-feira. O "Pequeno Genial", assim relembra o clube, tinha 63 anos.

"Fernando Chalana, o nosso Pequeno Genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto", refere o Benfica, em comunicado.

"Um dos grandes e eternos nomes da mística do Sport Lisboa e Benfica, ingressou no clube aos 15 anos e representou-o, primeiro como jogador, durante 13 épocas (1974-1984 e 1987-1990), e depois, durante largos anos, como elemento técnico ligado ao futebol", lê-se na mesma nota.

A bandeira do Benfica "está a meia-haste no Estádio da Luz e no Benfica Campus", refere o clube.

