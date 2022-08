Mãe e filhos que estariam a viver em quinta de Ezra Miller estão desaparecidos

Uma mãe, de 25 anos, e os seus três filhos, com idades compreendidas entre um e cinco anos, que alegadamente viviam com Ezra Miller na sua quinta no estado norte-americano de Vermont, estão desaparecidos.

A Polícia Estatal de Vermont, que anda a investigar os desaparecimentos, acredita que o ator que encarna o herói "Flash" possa estar envolvido, escreveu na quarta-feira a Rolling Stone, que conseguiu obter documentos do tribunal.

Os textos informam que as autoridades tentaram entrar em contacto, pelo menos duas vezes, durante o fim de semana passado, com a mãe, na sequência de uma emergência solicitada pela procuradoria daquele estado, que exigiu a remoção dos jovens dos cuidados da mãe.

Ao entrar em contacto com Miller, as autoridades ficaram a saber pelo ator que a família não vivia na quinta há meses, o que para os olhos dos procuradores pareceu uma tentativa de evitar a separação da mãe com os filhos.

A mesma publicação norte-americana escreve ainda que foi durante uma das visitas das autoridades à propriedade, que o ator foi acusado de tentar assaltar uma casa e roubar várias garrafas de álcool, em maio deste ano.

Os agentes, segundo disse uma fonte àquela revista, estiveram em casa de Ezra Miller na noite de terça-feira, por quase uma hora, mas o motivo da visita não é conhecido.