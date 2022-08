Benfica vence Casa Pia por 1-0 num jogo sofrido com o nome de Chalana às costas

O Benfica venceu, este sábado, o Casa Pia por 1-0 num dérbi lisboeta em campo neutro, no Estádio Municipal de Leiria. O encontro contou com uma homenagem a Fernando Chalana. Um minuto de silêncio antes do início da partida e uma salva de palmas que ecoou todo o estádio aos 10', enquanto os jogadores usavam nas costas o nome do Pequeno Génio.

Com a única alteração no lado direito dos encarnados – David Neres por Gilberto -, a equipa de Roger Schmidt entrou no jogo com dificuldades, ao encontrar uma trincheira na zona defensiva do Casa Pia treinado por Filipe Martins.

Ao contrário do que acontecido nos jogos da era Schmidt, o Benfica só conseguiu marcar na segunda parte do encontro, no entanto o atirador foi o do costume. Gonçalo Ramos encaminhou a bola para a baliza de Ricardo Batista, depois de um ataque levado até à linha de fundo, aos 59’.

As ‘águias’ ainda procuraram o segundo golo para aumentar a diferença, mas os ‘gansos’ continuaram a fechar o espaço.

Durante a partida, o árbitro Tiago Martins ergueu diversas vezes o cartão amarelo. Para o defesa Otamendi, acabou por mostrar duas vezes, tendo sido expulso aos 90+2’.

Ainda assim, a vitória do Benfica permite as ‘águias’ voarem para o primeiro lugar da Liga Bwin, somando mais três pontos. No total, tem seis pontos. Já o Casa Pia mantém-se apenas com um ponto, que consquistou frente ao Santa Clara.