Incêndio na Serra da Estrela a ser combatido por mais de mil operacionais

O incêndio na Serra da Estrela não está a dar sinais de abrandar e estava a ser combatido, as 9h39 desta terça-feira, por mais de 1000 operacionais (1057), 321 viaturas e nove meios aéreos, informa o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"A frente em Sarzedo, na zona de Carvalheira, ainda está desfavorável, com muito trabalho a ser feito. Temos outra mais a norte, em Seixo Amarelo, e outra em Vale Amieiro. Contamos atingir os nossos objetivos nesse trabalho que está a ser desenvolvido", informou esta manhã António Ribeiro, comandante regional da Proteção Civil do Centro, à SIC Notícias, acrescentando que são zonas localizadas "em vales encaixados", estando " o trabalho está a ser feito com apoio de maquinaria pesada", além de meios de combate direto.

O alerta foi dado na madrugada do dia 6 deste mês e reativou na segunda-feira, tendo conseguindo chegar aos municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda.

A reativação deu-se às "três ignições em simultâneo no Vale da Amoreira", em Manteigas, distrito da Guarda, "com expansão para os concelhos da Covilhã [distrito de Castelo Branco] e da Guarda", disse ontem André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), num briefing na sede nacional do corpo de segurança.