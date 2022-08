Educação. Professores só com mestrado em ensino

Exigências

Só mesmo quem tem um mestrado em ensino nas várias áreas do saber vai poder ingressar na carreira de professor. A garantia foi dada pelo ministro da Educação na Rádio Observador, esclarecendo ainda que o despacho vai ser atualizado para estabelecer os critérios que um licenciado pós-Bolonha possa vir a dar aulas em regime de “habilitação própria” com contratação direta pela escola, fora do concurso nacional.

“A habilitação de acesso à profissão, ou seja, para um professor poder ingressar na carreira docente, é e vai continuar a ser o mestrado”, disse João Costa, tentando pôr fim à polémica em relação aos requisitos mínimos para dar aulas.

Regulamentação

O ministro esclareceu ainda que, nos casos em que os professores são contratados, por exemplo, para substituições em escolas, só havia regulamentação para os licenciados pré-Bolonha.

Falhas

A ideia é reduzir a falta de professores nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve; e na área da Informática, que é a mais preocupante, segundo o ministro João Costa. Sobre o regime de recrutamento e colocação de professores, segundo

o governante, vai haver negociação com os sindicatos a partir do próximo mês para rever as regras, diz ainda.