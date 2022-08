Presidente do IEFP demite-se após polémica com subsídio de desemprego acumulado

Jornal de Negócios adianta que apesar de o Governo ter aceitado a demissão, não revelou o conteúdo do parecer do Instituto da Segurança Social (ISS) sobre as dúvidas legais que surgiram.





O Governo aceitou na quinta-feira a demissão de Adelaide Franco, presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) que saiu do cargo após a polémica de ter acumulado subsídio de desemprego, noticia esta sexta-feira o Jornal de Negócios.

O jornal adianta que apesar de o Governo ter aceitado a demissão, não revelou o conteúdo do parecer do Instituto da Segurança Social (ISS) sobre as dúvidas legais que surgiram.

Fonte do do Ministério do Trabalho e da Segurança Social adiantou ao mesmo jornal que "estão já agendadas entrevistas com os candidatos indicados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública".

A demissão surge na sequência do subsídio de desemprego que Adelaide Franco recebeu entre março de 2020 e outubro de 2021, em que desempenhou atividades pontuais para a Mindsetplus, empresa que a tinha despedido em 2019, da qual é sócia, e que terá a filha como gerente.

O caso foi tornado público em julho pelo mesmo jornal, que escreveu que o "percurso da presidente do IEFP levanta dúvidas legais", uma vez que "ao contrário do que indica o despacho de nomeação, Adelaide Franco recebeu subsídio de desemprego quando foi dispensada da empresa que fundou", a Mindsetplus, "que e a voltou a contratar".