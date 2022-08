Shalom Portugal

Em agosto de 2019, jornais como o The Times of Israel e Haaretz publicaram artigos inspiradores sobre a crescente popularidade de Portugal como destino de assentamento de jovens Sabras (judeus nascidos na Palestina) de disposição alegre e hippie.





Por Roberto Cavaleiro

Mas houve também um movimento para os bairros do Porto de jovens israelitas urbanos que pretendiam introduzir as suas competências informáticas e outras profissionais no comércio local. O primeiro entre os promotores imobiliários foi o Grupo Taga-Urbanica que formou uma ligação com os corretores Real Estate Boutique. O seu CEO, Shlomi Avni, estabeleceu a meta de reabilitar pelo menos setecentos apartamentos em cinco anos até 2023 com um investimento inicial de € 100 milhões, mas isso foi superado com um total de 1.250 unidades até o momento e as vendas a serem feitas principalmente a investidores internacionais.

Eli Taieb, empresário israelita, que atua no mercado imobiliário português desde 2017 através da sua empresa Emanuelle Investments Lda. (localizada no Porto) também é especializada no recrutamento de investidores para participar em oportunidades de construção nova e reabilitação. Yehonatan Gourvitch , o proprietário da YGI Investments Lda., é um distribuidor e gestor de activos que tem um website em hebraico que fornece orientação de relocalização para os investidores que pretendam assimilar.

As evidências dos sucessos israelitas no setor imobiliário nem sempre foram tão transparentes quanto se poderia esperar, mas houve muita publicidade recente para a torre Skyline projetada que será construída em Gaia a um custo de € 150 milhões pelo Grupo Fortera, do qual Elad Dror é CEO. O edifício de 28 andares será o mais alto de Portugal com mais de 100 metros e albergará um hotel com 160 quartos e 110 apartamentos servidos e apoiados pela habitual piscina infinita, health club e restaurantes. Prevê-se que os preços cheguem aos 7.000 euros por m2.

Em junho de 2021, o Grupo Eurox (liderado por Bernhard Babel) iniciou a construção no município de Grândola de uma unidade de produção de cannabis medicinal incluindo laboratórios de pesquisa em genética de plantas e nas suas possíveis aplicações. A cannabis está também projectada para cultivo em larga escala em Vila de Rei onde um investimento de 10 milhões de euros da Cann10-Portugal incluirá uma fábrica de transformação da colheita em produtos farmacêuticos. A mesma Empresa tem um esquema semelhante destinado a Castelo Branco. O seu CEO é Tamir Pardo, ex-diretor da Mossad e uma figura controversa na atual política israelita. Outros executivos da Cann10 incluem Moses Sabon e Yair Sayag que teriam afirmado que outros produtos “medicinais” da empresa serão importados para Portugal. Com os lucros astronómicos resultantes das vendas previstas a chegarem a € 100 bilhões anuais em todo o mundo até o ano de 2025, é compreensível por que tantos antigos políticos e membros dos seus serviços de segurança devem estar ansiosos para se juntar a este filão de ouro.

A maioria dos vários milhares de pioneiros israelitas que chegaram aqui durante os últimos três anos, mais os investidores nómadas e industriais em potencial são descendentes de Ashkenazi, mas a minoria que é capaz de provar uma linhagem sefardita que remonta às expulsões do final do século XV e início do século XVI conseguiram assegurar a dupla nacionalidade que, naturalmente, dá acesso a muitos privilégios do nosso país e da UE. Aqueles que não se qualificam para o fast track oferecido pela Comunidade Israelita do Porto, conseguiram garantir o privilégio de ser português mediante pagamento através do infame esquema Golden Visa.