Incêndio em Ourém ameaça habitações

Um incêndio que pelas 14h40 desta sexta-feira deflagrou no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, está a desenvolver-se a "grande velocidade", havendo aglomerados habitacionais na sua linha de propagação, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa.

"É um incêndio com grande velocidade e capacidade de propagação. Há alguns aglomerados de habitações na linha de fogo e os bombeiros estão a protegê-los", explicou.

De acordo com informações da Proteção Civil consultadas pelo Nascer do Sol, estavam a combater o incêndio na freguesia de Espite, pelas 16h54, 230 operacionais, apoiados por 64 veículos e seis meios aéreos.

No concelho de Ourém deflagraram praticamente em simultâneo três incêndios, adiantou a mesma fonte.