Kevin Santos campeão europeu em K1 200 metros depois de reavaliação das classificações finais

Kevin Santos tornou-se campeão europeu na prova de K1 200 metros, depois de ter sido classificado inicialmente em quinto lugar numa final muito renhida em Munique, na Alemanha.

Para confirmar a sua posição, os responsáveis da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) pediram para ver as imagens do 'photo finish', onde foi possível verificar que o canoísta português atravessou em primeiro lugar a meta.

Desta forma, Kevin Santos venceu em 36,975 segundos, seguindo-se do letão Robert Akmens (37,028) e do sueco Petter Menning (37,055), canoístas que acabaram por descer um lugar no pódio.

Nos Mundiais do Canadá, o canoísta português terminou a mesma prova no sexto lugar.

No último dia da segunda edição dos campeonatos europeus multidesportos, Portugal arrecada mais uma medalha, perfazendo um total de sete: três de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e de Kevin Santos (K1 200), uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Também na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.