Funchal "renasceu" com reconquista

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou que o concelho do Funchal “renasceu” para “um período promissor de esperança e desenvolvimento” após a reconquista da câmara pelo PSD, disse na sessão solene das comemorações dos 514 anos da cidade do Funchal.

“Este “é um novo tempo em que se resolvem os problemas com ações concretas e não com propaganda balofa”, afirmou.

"Da nossa parte, Governo Regional, reiteramos uma vez mais a nossa total disponibilidade para reforçarmos o trabalho conjunto em prol da cidade capital" da Madeira, assegurou.

O responsável defendeu ainda que é necessário "juntar meios e recursos na busca das melhores soluções para os problemas reais dos habitantes da cidade".

E destacou a importância de projetos para resolver as situações de mobilidade, indicando que está a ser planeada uma nova via de atravessamento e distribuição do tráfego dentro da cidade do Funchal, uma estrutura "quase exclusivamente em túnel", que será apresentada no início do próximo ano e que irá "responder aos desafios do crescimento imobiliário a oeste".