Mãe de jovem autista a quem Ronaldo atirou o telemóvel ao chão diz que jogador é o "homem mais arrogante" com quem já falou

A mãe do menino autista a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel para o chão na época passada, após um jogo disputado em abril entre o Everton e o Manchester United, criticou a atitude do jogador, dizendo mesmo que foi o homem "mais arrogante" com quem falou.

Sarah Kelly, mãe de Jacob Harding, de 14 anos, mostra-se incrédula perante a forma como o craque português saiu de toda a situação - ficando apenas só com uma multa e um aviso.

"Nem acredito que ele escapou. Ele nem substituiu o telefone ao meu filho e a nossa vida tornou-se um inferno, por causa do bullying na internet. Parece que somos nós os criminosos e ele a vítima", disse a mulher.

Em entrevista ao jornal britânico "The Mirror", Kelly lembra uma chamada que recebeu do jogador português após o episódio, descrevendo-o como "o homem mais arrogante" com quem já conversou.

"Fiquei furiosa por ele ter conseguido obter o meu número. Perguntou se queria encontrar-me com ele e com a família e disse-me que não era um mau pai, que tinha tido uma infância difícil e perdido o pai novo. Eu disse-lhe que também perdi o meu pai e que tive cancro, mas ele nem sabia o meu nome, nem o do Jacob, só dizia 'o rapaz'", referiu a mãe de Jacob.

"Ele pediu desculpa e disse que não fez nada de errado, que não tinha agredido ninguém, mas o meu filho ficou com marcas", adiantou a mãe, sublinhado que o jogador lhe tinha dito que "não queria o caso na imprensa ou nos tribunais" e perguntado "o que queria dele".

"Disse-lhe que não queria nada e que o caso estava com a polícia", terá respondido Kelly.