Procura por concertos da banda Coldplay atinge números inéditos em Portugal

A procura por bilhetes para os concertos de Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra está a atingir números impressionantes, nunca assistidos em Portugal.

"É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal!", confirmou a presidente executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, à agência Lusa, após ser questionada sobre se havia casos de procura semelhante.

Note-se que antes das 10h desta quinta-feira, hora em que foram postos à venda os bilhetes para o concerto de 17 de maio de 2023 da banda britânica, já havia filas 'online' e em lojas físicas.

Depois do meio-dia, na Ticketline, existia a indicação de que estavam registadas mais de 450 mil senhas para comprar um bilhete apenas para os concertos dos britânicos.

De sublinhar também que a plataforma de bilheteira da FNAC estava indisponível, segundo a Lusa, ao passo que a See Tickets, para onde encaminha o site da promotora Everything is New, informava de tráfego "muito intenso", deixando os utilizadores também em fila de espera.

Depois de esgotarem a primeira data em 17 de maio, foram revelados mais três concertos, nos dias 18, 20 e 21 de maio de 2023, todos também no Estádio Cidade de Coimbra.

A primeira data esgotou em 15 minutos e os bilhetes para o segundo e terceiro concerto esgotaram em cerca de 25 minutos cada.

Segundo a Rádio Comercial, a promotora adianta que a banda não vai anunciar mais datas em Portugal.

"Quatro datas no Estádio Cidade de Coimbra! Os Coldplay regressam em grande a Portugal com quatro espetáculos épicos que não vais querer perder. Os bilhetes já estão disponíveis! Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos oficiais. Confirme quais são e não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", adiantou a promotora na rede social Instagram.

Os bilhetes para a terceira data já se encontram à venda e os preços variam entre os 65 euros aos 150, nas bancadas, passando por 85 euros no relvado do estádio.