Premier League. Arsenal quer proteger liderança

Com a intenção de continuar a ser o único clube invicto da Premier League e prosseguir com este bom início de época, o Arsenal quer arrancar uma nova vitória frente ao Fulham, clube orientado pelo português Marco Silva, numa partida que será disputada neste sábado.

Com três vitórias em três jogos, a equipa de Mikel Arteta espera que o seu novo goleador, o brasileiro Gabriel Jesus, que chegou esta época à equipa depois de seis anos ao serviço do Manchester City, ajude a guiar a equipa frente à equipa que se encontra na sétima posição e que este ano contratou o médio-centro português João Palhinha.

Quanto ao Manchester City, a missão para recuperar o título não começou da melhor maneira, já que não foi melhor que um empate a três bolas na última jornada, frente ao Newcastle, deixando escapar a liderança do campeonato para o Arsenal. Neste sábado, os citizens, na segunda posição, vão ter a oportunidade de emendar o erro frente ao Crystal Palace, nono da Premier League, e continuar a exercer pressão sobre o líder.

Ainda em Manchester, o United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, depois de duas derrotas consecutivas a abrir o campeonato, finalmente deu a volta com uma vitória sobre o Liverpool, na semana passada, por 2-1.

A equipa orientada por Erik ten Hag, que se encontra no modesto 14º lugar da tabela, pretende transformar este bom momento numa senda de vitórias, desta vez com um triunfo frente ao Southampton, neste sábado.

À procura da primeira vitória no campeonato está ainda o Liverpool. A equipa de Jurgen Klopp não parece a mesma das épocas transatas, contando com apenas dois pontos nos três jogos já disputados. Ainda a recuperar da saída de um dos seus melhores jogadores, Sadio Mané, para o Bayern de Munique, e de uma série de ausências, seja por lesões ou por suspensões, como foi o caso de Darwin Nuñez, que chegou proveniente do Benfica nesta janela de transferências, a equipa da cidade dos Beatles quer reverter esta má forma com uma vitória frente ao Bournemouth, este sábado.

Roma-Juventus e Real-Espanhol. Em Itália, a Roma de José Mourinho tem um grande desafio este fim de semana, frente à Juventus, num dos encontros maiores da Serie A.

A Roma venceu os dois jogos que disputou até ao momento, estando em terceiro lugar, com os mesmos pontos que o Inter e o Nápoles, enquanto a Juventus, em quarto lugar, tropeçou na última jornada frente ao Sampdoria, com um empate sem golos.

Em Espanha, depois de duas jornadas o Real Madrid pretende continuar o seu percurso invicto (as outras equipas que ainda não perderam são o Villareal, Betis e Osasuna) frente ao Espanhol, enquanto o Barcelona, com quatro pontos e na quinta posição do campeonato, vai enfrentar o Valladolid.