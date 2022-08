São negligenciáveis as evidências de que trabalhar mais horas aumenta o vencimento horário, ou de que um trabalho mais físico representa obrigatoriamente maior rendimento





A correlação, se existente, entre trabalho árduo e resultados, desperta frequentemente a atenção dos curiosos. Não só acredito que essa mesma correlação é frágil, como estou seguro estar absolutamente incompleta. Explicar a existência de resultados é complexo, mas irei partilhar a minha perspetiva.

Em primeiro lugar, são negligenciáveis as evidências de que trabalhar mais horas aumenta o vencimento horário, ou de que um trabalho mais físico representa obrigatoriamente maior rendimento. Como também ainda não é possível medir o esforço psicológico, a hipótese ‘trabalho igual a mais rendimentos’ é derrubada por completo.

É também verdade que em muitos casos, é exatamente esse o processo: um indivíduo trabalha esforçadamente, e a ‘força bruta’ aliada à consistência e alguma estratégia, levam a pessoa a outro patamar de rendimentos. O problema é que não costuma ser suficiente.

Em segundo lugar, parece-me evidente que é possível um maior desenvolvimento de resultados aplicando uma estratégia de promoção de diversidade e sustentabilidade: o pousio. Tal como os agricultores dividiam o seu terreno em frações e, todos os anos, rodavam a porção que não era alvo de plantação (pousava), penso que seja inteligente que se invista em várias frentes.

Sem perder o foco, a diversidade de atividades (desporto, organizações de cariz social, projetos secundários ou outros) promove o cruzamento de experiências que, por sua vez, enriquecem os conhecimentos e competências a aplicar na atividade profissional do leitor. Repare-se que a qualidade e valor dos seus vegetais advém da porção que não foi alvo de qualquer trabalho ou esforço. Por analogia, o leitor terá de se esforçar, naturalmente, nas porções que quer ver plantadas e colhidas, mas verá muitas vezes obter inesperados passos em frente fruto do não investimento do mesmo esforço nas restantes.

Julgo ser inteligente referir que também existem casos de indivíduos que, inteligentemente, encontraram no meio que os envolve, oportunidades que foram capazes de explorar para proveito próprio. Contudo, qualquer oportunidade requer a aplicação de um qualquer conjunto de competências diferenciadores que permita ao sonhador materializar a oportunidade em algo convertível em valor, muitas vezes com uma infinidade de adversidades e situações complexas.

Em suma, trabalho árduo não chega. O mesmo é útil sempre que aplicado com um propósito e de forma inteligente numa oportunidade, trabalho ou espaço que tenha sofrido “repouso”. Da mesma força que os bebés não vêm das cegonhas, o dinheiro não cresce nas árvores, e o leitor não obtém resultados à força, de forma consistente.