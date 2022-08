Exposição em Lisboa afirma: "Descobrimento do Brasil foi matança"

‘Não foi descobrimento, foi matança’ é a frase que pode ler-se na Tarja que fecha a exposição Interferências, no MAAT. Para o historiador Oliveira e Costa, é um ‘disparate’. O autor defende-se. E o museu não ‘censura’.





Numa altura em que o coração de D. Pedro IV é um símbolo da união entre Portugal e o Brasil, com o presidente da Câmara Municipal do Porto a querer que o órgão, antes guardado a sete chaves na Igreja da Lapa, seja exposto, «pelo menos, de cinco em cinco anos» na Invicta, após a sua trasladação para o Brasil, o facto é que nem tudo é tão harmonioso nas relações entre os dois países irmãos.

No âmbito de Interferências, uma exposição coletiva dedicada a diferentes facetas da cultura urbana, uma obra do artista Rodrigo Ribeiro Saturnino, mais conhecido por ROD, tem suscitado uma polémica acesa e reações extremadas. Muitas de indignação.

‘Não foi descobrimento, foi matança’, lê-se na tarja cor de rosa que, desde março, pode ser vista no Museu da Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT). E depressa as redes sociais entraram em ebulição. No Twitter, o artista foi acusado de querer eliminar determinadas partes da História.

«Acho que as pessoas não entenderam. Infelizmente, numa das entrevistas que dei, no Brasil, a jornalista inventou coisas. Em Portugal, as pessoas compreendem o meu trabalho», sublinha, em conversa telefónica, ROD, que reside em Portugal há quinze anos.

