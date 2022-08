Alec Baldwin volta a representar depois da morte de Halyna Hutchins

Alec Baldwin está de volta ao trabalho depois do acidente que ocorreu durante as gravações do filme "Rust" e que resultou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

O ator de 64 anos, apesar de se encontrar no centro da grande investigação para apurar as causas da morte de Hutchins, que aconteceu no final de 2021, vai protagonizar uma peça de teatro na Broadway, avança o New York Post.

O caso continua a ser investigado e Baldwin continua a afirmar que não foi ele quem premiu o gatilho, embora as autoridades digam o contrário.