Diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste demite-se

A diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Filomena São José Silva Rodrigues, renunciou ao seu cargo, esta quarta-feira.

“O conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste informa que a Sra. Dra. Filomena São José Silva Rodrigues renunciou ao seu mandato, cessando as suas funções de diretora clínica a 31 de agosto”, anunciou a administração do CHO num comunicado divulgado hoje, citado pelo Notícias ao Minuto.

A administração também salientou na nota que o CHO está a “funcionar em total normalidade” e deixou ainda um agradecimento à "dedicação, empenho e esforço" exercido por Filomena Rodrigues durante o seu mandato, que começou no início de novembro de 2019.

O Centro Hospitalar do Oeste alberga os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.

Note-se que, em junho, no hospital das Caldas da Rainha, em Leiria, uma grávida perdeu o bebé por alegada falta de obstetras. Na semana passada, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde aconselhou que fosse aberto um processo disciplinar à médica assistente hospitalar de Ginecologia/Obstetrícia que assistiu aquela grávida, uma vez que existem suspeitas de que a profissional de saúde terá violado os seus deveres funcionais.