Rihanna ajuda empregados de mesa a limpar e arrumar

Depois de ter jantado com amigas num restaurante em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA), Rihanna ajudou os empregados de mesa a limpar e arrumar o espaço, que ficou aberto excecionalmente até as duas da manhã.

O Page six conta que a cantora quis agradecer aos trabalhadores que ficaram de serviço até mais tarde devido à sua presença, ajudando-os a limpar e arrumar as cadeiras, depois de ser tido uma refeição que contou com champanhe, caviar e shashimi.

Recorde-se que Rihanna assistiu, no mês de julho, ao concerto do seu namorado, A$AP Rocky, que subiu ao palco do festival Rolling Loud, na Praia da Rocha, em Portimão.