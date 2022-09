PJ 'apanha' dupla suspeita de tentar matar colega de casa

Os dois homens foram localizados no aeroporto de Lisboa, depois de terem fugido após o crime de que são fortes suspeitos.





A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens de 38 e 39 anos por coautoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada com recurso a arma branca. A dupla foi localizada no aeroporto de Lisboa.

Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela autoridade judiciária, a vítima era um homem de 30 anos, que “sofreu pelo menos sete golpes corto-perfurantes, que o atingiram nas zonas abdominal, torácica, cervical e auricular direita, permanecendo ainda em internamento hospitalar”.

O crime remete-nos à passada quinta-feira e foi espoletado por uma “discussão por motivos fúteis, no interior da residência que todos partilhavam”. Após o sucedido, os suspeitos fugiram para “parte incerta”.

“Após realização de diversas diligências e, com a prestigiosa colaboração do SEF, foram os suspeitos localizados no Aeroporto de Lisboa”, detalhou ainda a PJ.

Os detidos serão presentes hoje a primeiro interrogatório judicial, a fim de lhes serem aplicadas as medidas de coação adequadas.