GNR encerra festa ilegal com 40 pessoas num armazém privado

A Guarda Nacional Republicana (GNR) encerrou, esta segunda-feira, uma festa ilegal com 40 pessoas no concelho de Viana do Castelo. Nesta operação, um homem de 26 anos foi detido por tráfico de estupefacientes e os restantes foram identificados pelos militares.

Os militares, em comunicado divulgado hoje, revelaram que se deslocaram para um armazém onde confirmaram que estava a decorrer a festa ilegal, após uma denúncia da ocupação indevida numa propriedade privada.

“De imediato, foi desencadeada uma ação policial que veio a confirmar a apropriação ilegal e o evento não autorizado, com 40 participantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 41 anos”, assinalou.

A ação policial resultou na “detenção de um homem de 26 anos, por tráfico de estupefacientes” e na identificação de “todos os cidadãos presentes no local por entrada e permanência no interior do referido armazém, sem consentimento do proprietário, por falta de licença nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e da licença especial de ruído”.

Também foi apreendido material associado a práticas ilegais: 35 pastilhas de anfetaminas; 11,40 gramas de pó branco de anfetaminas; dois mil euros em dinheiro; três aparelhos eletrónicos; duas balanças de precisão digitais e vários sacos de pequena dimensão, usados vulgarmente para o acondicionamento em doses individuais de produtos estupefacientes.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.