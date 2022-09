8 de setembro 2022 às 14:40

Autoridades nigerianas apreendem cerca de 7 mil pénis de burro que seriam exportados para China

Partes do corpo deste animal são muito usadas para a medicina tradicional chinesa. Pela sobre-exploração da espécie no país asiático, a China focou a sua atenção agora no mercado africano, embora a exportação de animais de vida selvagem seja proibida na Nigéria, Níger, Burkina Faso e Senegal.