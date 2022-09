Dois homens morreram num poço em Marco de Canaveses

Homem terá entrado no poço para ajudar a primeira vítima. Ambos acabaram por morrer intoxicados.





Dois homens, de 60 e 41 anos, morreram, esta quinta-feira, no interior de um poço com cerca de seis metros de profundidade, na freguesia de Soalhães, em Marco de Canaveses.

O comandante da corporação de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, adiantou, à agência Lusa, que o alerta para dois homens inanimados no fundo de um poço, por aparente intoxicação, chegou pouco antes das 11h.

O homem de 60 anos terá entrado no poço para ajudar o homem de 41 anos, que estava no poço e que já estaria a sentir-se mal, segundo da mesma fonte.

No local, estiveram, além dos bombeiros, a GNR de Marco de Canaveses e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

Os corpos das vítimas, após resgate dos bombeiros, foram transportadas para o Instituto de Medicina Legal em Penafiel.