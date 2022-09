Morreu professor catedrático Paulo de Pitta e Cunha

Morreu esta quinta-feira o professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Paulo de Pitta e Cunha. Pitta e Cunha "foi o primeiro professor português a obter a cátedra "Jean Monnet"".

Numa nota publicada no site da faculdade lê-se que "a Faculdade de Direito vem informar a comunidade académica do falecimento do exmo. senhor professor doutor Paulo de Pitta e Cunha, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”.

A instituição endereça “as mais sentidas condolências” à família e “manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento deste insigne Mestre a quem tanto deve”.

Paulo de Pitta e Cunha nasceu 1937, tendo obtido o doutoramento em Ciências Político-Económicas em 1972. Entre 1982 e 1984 foi presidente do Conselho Científico da faculdade e lecionou várias disciplinas do grupo de Ciências Jurídico-Económicas, do qual foi decano, e fundou o Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, ao qual também presidiu.

O Presidente da República já prestou a sua homenagem ao catedrático, assumindo-se “chocado” com o falecimento do “seu antigo Professor na Faculdade de Direito de Lisboa”.

"Paulo Pitta e Cunha foi, ‘avant la lettre’, um grande paladino da adesão de Portugal às Comunidades Europeias e do Direito Europeu, para além do Direito Económico e do Direito Fiscal. O seu antigo aluno, reconhecido, presta-lhe pública homenagem”, lê-se no site da presidência da república.