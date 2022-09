Cadáver encontrado na Barragem de Fagilde

Foi encontrado ao início da tarde deste sábado o cadáver de um homem na Barragem de Fagilde, em Viseu.

De acordo com uma do Centro Distrital de Operações de Socorro à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 12h01, tendo o óbito sido declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Viseu, INEM e GNR.

Pelas 14h30, o corpo ainda não tinha sido encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, devido à necessidade de serem realizados vários procedimentos.