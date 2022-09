Efemérides de 12 de Setembro (2022)

1297 Foi assinado há 725 anos o Tratado de Alcanizes, na povoação espanhola com o mesmo nome, entre D. Dinis (1261-1325, a reinar desde 1279) e Fernando IV de Leão e Castela (1285-1312, a reinar desde 1295), numa estratégia defensiva do Rei português, e a fixar os limites geográficos de Portugal.

1383 Foi há 639 anos criado o Corpo de Quadrilheiros, na dependência dos municípios, a primeira organização policial em Portugal, por iniciativa de D. Fernando (1343-85, a reinar desde 1367).

1873 A norte-americana Remington, que começara por ser uma fábrica de armas familiar fundada em 1816, iniciou há 149 anos a produção industrial da primeira máquina de escrever com sucesso comercial.

1912 O projecto da primeira autoestrada transcontinental dos EUA, a mítica Lincoln Highway, hoje denominada Estrada 66, foi apresentado há 110 anos, começando a funcionar cerca de 1 ano depois.

1940 Foram descobertas há 82 anos, casualmente por 4 adolescentes que avisaram um antigo professor entendido no assunto, as famosas pinturas rupestres das grutas francesas de Lascaux, que se pensa terem sido um santuário de há mais de 15.000 anos a.C.

1990 Os antigos aliados da II Guerra Mundial, Reino Unido, EUA e URSS, cederam há 32 anos os direitos de ocupação da Alemanha, e a RFA e a RDA assinaram o Tratado de Reunificação, para o concretizar logo um mês depois, restaurando a soberania do território alemão.

1991 Foi constituída há 31 anos a Fundação Mário Soares (n.1924, Presidente da República entre 86-96).

2017 O juiz Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, autorizou ontem a abertura de uma investigação contra o Presidente Michel Temer, suspeito de ter beneficiado ilicitamente uma empresa que atua no maior porto do país.

2021 O Arco do Triunfo, em Paris, foi coberto de tecido há um ano, em homenagem ao artista então recentemente falecido Christo, por ser o seu último projecto conhecido e não realizado.