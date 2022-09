Os dois levaram um look a combinar.





Julia Fox marclou presença no desfile de Elena Velez, que decorreu este sábado na New York Fashion Week, em Chelsea Factory. Contudo, levou consigo um convidado especial.

Ao colo da atriz encontrava-se Valentino, o filho, de um ano, fruto de uma relação já terminada com Peter Artemiev.

Fox fez questão de pensar nos looks ao pormenor, e vestiu o filho com um conjunto semelhante ao seu, deixando todos boquiabertos com o pandã entre os dois.