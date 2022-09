Desembarque médio diário de passageiros próximo do nível de 2019

Reino Unido foi o principal país de origem e destino com crescimentos homólogos superiores a 580%.





Em julho deste ano, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 6,2 milhões de passageiros e 19,8 mil toneladas de carga e correio, valores que correspondem a crescimentos de 122,5% e 20%, respetivamente.

Os dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram ainda que, comparando com julho de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 1,5% e o movimento de carga e correio aumentou 7,6%.

Ainda no que diz respeito ao mês de julho, foi registado o desembarque médio diário de 104,3 mil passageiros nos aeroportos nacionais (95,9 mil no mês anterior), valor que se aproxima de julho de 2019: 105,5 mil.

Segundo o gabinete de estatística, feitas as contas aos primeiros sete meses do ano, o número de passageiros aumentou 269,1% em comparação com o período homólogo de 2021 (-10,7% face a igual período de 2019).

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos homólogos de 589,2% no número de passageiros desembarcados e 675,4% no número de passageiros embarcados.