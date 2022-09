Príncipe Harry terá sabido da morte de Rainha Isabel II minutos antes do anúncio oficial

Monarca terá recebido uma chamada do seu pai, o agora Rei Carlos III, pouco antes de aterrar na Escócia.





O príncipe Harry terá tido conhecimento da morte da sua avó, a rainha Isabel II, apenas cinco minutos antes do anúncio oficial.

Segundo conta o Page Six, que cita o The Telegraph, o monarca terá recebido uma chamada do seu pai, o agora Rei Carlos III, pouco antes de aterrar na Escócia, onde a Rainha, que tinha 96 anos de idade, faleceu. Quando o seu avião aterrou, a notícia oficial da morte de Isabel II tinha sido publicada.

Um porta-voz do Rei Carlos II, em resposta aos rumores que já se instalaram, disse que "o público só foi informado depois de cada membro da família ter sido informado", sem avançar com nenhum pormenor sobre quando Harry terá sabido da notícia.

Fonte da família real disse ainda ao mesmo jornal que o Príncipe Harry não foi tratado de forma diferente ou irregular dos seus outros familiares, acrescentando que o Rei, de 73 anos, "não estava em contacto regular" com ninguém enquanto a saúde da sua mãe estava a piorar.

"Toda a gente estava a tentar chegar onde precisava de estar", acrescentou a fonte. "E o rei foi inflexível em afirmar que a declaração oficial não deve ser divulgada até que todos os membros da família tenham sido informados. Isso era um pai a falar, porque se preocupa."

Sublinhe-se que uma outra fonte afirmou ao Page Six que, "embora seja verdade que Harry só descobriu pouco antes do público, foi porque ele estava no voo para a Escócia e não era contactável".

Todos os familiares mais importantes souberam do estado de saúde da Rainha Isabel II na noite anterior, embora nessa altura não tenha sido considerado grave para que todos de deslocassem à Escócia.