Excesso de Oposição

por Pedro d´Anunciação

Embora me custe especialmente dizer isto de um líder do PSD, Montenegro faz-me lembrar demasiado um antigo líder do PS, que achava mal tudo o que Cavaco Silva fazia. Contribuindo assim, seguramente de forme involuntária, para as 2 maiorias absolutas conquistadas por Cavaco.

Eu já disse não acreditar que Montenegro chegue lá, até por acreditar que a Oposição desgasta mais do que o poder. Agora parece-me haver um desgaste natural do Poder. E nunca é muito saudável para uma democracia, o mesmo partido ter um terceiro mandato.

A verdade é que embora me engane muitas vezes, preferia o estilo de Rio (dizer bem de algumas coisas, e mal de outras). Até porque está na memória da maioria dos eleitores o que foi o Governo apoiado ainda hoje por Montenegro, e ninguém quererá voltar a ele. Comparando com esses tempos, de que é que afinal, Montenegro gostava mais no seu tempo? E o que seria melhor?

Também é facto que eu preferia ver o PSD chegar ao Governo com Marques Mendes em lugar de Passos Coelho. Mas nem tudo o que gostaríamos é possível. Agora não posso negar preferir Costa a Montenegro.