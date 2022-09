Índice de transmissibilidade por covid-19 volta a ultrapassar o limiar de 1

De acordo com o relatório semanal do Instituto Ricardo Jorge (INSA), o indíce de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassou esta semana o limiar de 1 em Portugal, estando nos 1,03. Já a média de infeções subiu para os 2.642 casos diários.

Se, por um lado, o Rt passou dos 0,98 para os 1,03, o número médio de casos diários a cinco dias passou dos 2.468 para os 2.642 a nível nacional (2.477 no continente). Apesar da subida, continua a tratar-se de um dos valores mais baixos de contágios registado ao long deste ano, sendo que, em janeiro, chegaram a ser reportados 49.795 casos na média a cinco dias.

O Centro é a única região em que o Rt está abaixo de 1 (sendo de 0,98) e Norte apresenta um Rt de 1,03, Lisboa e Vale do Tejo de 1,03, o Alentejo de 1,04, o Algarve de 1,07, os Açores de 1,18 e a Madeira de 1,33.

Recorde-se que na passada quinta-feira, a Direção-geral da Saúde (DGS) atualizou a orientação relativa às medidas de saúde públicas, recomendando o uso de máscaras no interior de farmácias, nos transportes públicos e nos aeroportos, terminais marítimos e redes de metro e de comboio, tendo em conta a "atual situação epidemiológica e a melhor evidência científica".

Contudo, a recomendação surgiu três semanas depois de o Governo ter decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos de passageiros, em táxis e TVDE e aviões.