O que farão

A propósito de um artigo do diário público de 3ª-feira (20/09), que dizia ter o PSD de Montenegro ignorado as actualizações salariais dos pensionistas, não me parece suficiente Montenegro criticar por isso o Governo do PS relativamente a 2024. Era melhor, embora me pareça isso indiferente, vê-lo assumir compromissos claros e irrevogáveis. E mostrar como o vai fazer. Sem se limitar a abrir a boca para dizer sempre as mesmas coisas, como a prima do Solnado (aquela que gostava muito de falar).