Coligação da direita surpreende em Itália

Após a queda do Governo de Mario Draghi, um tecnocrata adorado por Bruxelas, os italianos vão às urnas este domingo, e as sondagens indicam que acabarão governados por uma coligação direita.

A líder dos Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, juntou-se com o Força Itália, do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, mais a Liga, de Matteo Salvini, numa coligação que mostrou surpreendente unidade. Contudo, entre os aliados de Itália, há receios que o compromisso do país para com o apoio à Ucrânia e as sanções à Rússia seja diminuído.

Se Meloni não se mostrou particularmente fã de Putin, o mesmo não se pode dizer de Berlusconi ou de Salvini.