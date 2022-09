Jovem de 22 anos detido por esfaquear outro de 18 em Évora

Um jovem de 22 anos foi este domingo detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por esfaquear outro de 18 anos, que ficou ferido com gravidade, no recinto da Feirda D'Aires, em Viana do Alentejo, Évora.

A informação foi avançada pela autoridade à agência Lusa, indicando que a desavença entre os dois jovens ocorreu pelas 5h00, tendo o mais velho desferido "vários golpes com arma branca" no outro.

Ambos os jovens foram transportados para o hospital de Évora, com o agredido em estado grave e o agressor apenas com ferimentos ligeiros.

O agressor foi detido em flagrante delito e estava, ao início da manhã deste domingo a receber tratamento hospitalar à guarda daquela força de segurança.

O jovem de 22 anos vai ser presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Évora para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação, tendo o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 4h57, tendo sido mobilizados para o local bombeiros de Viana do Alentejo, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, e a GNR.