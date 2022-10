Kanye West usa t-shirt que diz: “As vidas dos brancos importam"

Kanye West esteve ao lado de Candace Owens, comentadora política e assumidamente apoiante de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), e não passou despercebido: o rapper e a comentadora usaram uma t-shir onde se podia ler: "A vida dos brancos importam".

A frase é uma referência ao movimento Black Lives Matter, cujo objetivo é expor a violência polícial à comunidade negra dos Estados Unidos.

O rapper está novamente no centro de numa nova polémica, havendo quem criticasse por "defender a supremacia branca, e não é preciso ser-se branco para o fazer".

Kanye West and Candace Owens wearing “White Lives Matter” shirts at his fashion show in Paris. pic.twitter.com/eJekZ8cGhe