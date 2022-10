Gás de botija. ERSE revê em baixa preço máximo

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) reviu em baixa o preço máximo para o gás de botija este mês. Os novos preços entram em vigor já esta quarta-feira e estendem-se até 31 de outubro. A nova tabela mostra que o valor de uma garrafa de GPL (gás de petróleo liquefeito) propano de nove quilogramas (kg) que estava fixado em até 23,45 euros, desce para 23,27 euros.

Já no caso do GPL propano de tipologia T5, o valor máximo para uma garrafa de 35 kg situava-se em 83,48 euros, passando agora para 82,74 euros, um recuo de 0,74 euros. Exemplo ainda para uma garrafa de propano da tipologia T3 com 12,5 kg que vai passar a custar menos 0,19 euros, recuando de 27,85 euros para 27,66 euros.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) já reagiu e diz que foi com “manifesta surpresa e indignação” que recebeu a notícia. Lembrando que a Galp ainda esta semana subiu o preço de venda das garrafas de gás butano aos revendedores, a Anarec diz que “com os novos preços máximos de venda ao público, os revendedores de gás em garrafa vêm a sua margem completamente anulada, o que terá efeitos nefastos na rentabilidade das suas empresas e na solvabilidade dos seus negócios, e pode colocar em causa o nível do serviço prestado diariamente a milhares de portugueses”. E diz que tem vindo a alertar a tutela.