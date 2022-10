Detido por esfaquear mulher e enteada salta de carro da PJ em plena autoestrada

Um homem, detido pela suspeita de ter esfaqueado a mulher e a enteada, atirou-se para fora do carro da polícia em que era transportado, em plena A2, junto à saída para Palmela.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem com 34 anos de idade, estrangeiro, por fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado”, lê-se no comunicado da Polícia Judiciária (PJ)

O crime ocorreu na madrugada de 5 de outubro, na zona de Mem Martins, no interior da residência das vítimas, mãe e filha, também estrangeiras, com 34 e 14 anos respetivamente.

O agressor é marido da vítima mais velha vítima e padrasto da mais nova.

A relação do ex-casal, estavam separados há alguns meses, era problemática e já tinha “motivado queixas por violência doméstica contra ele”, informou ainda a PJ.

As vítimas encontravam-se em casa quando foram surpreendidas pela presença do agressor que, munido de uma faca, desferiu contra a mulher vários golpes em regiões fatais, provocando-lhe assim a morte.

A jovem de 14 anos foi violentamente agredida na região da cabeça, encontrando-se em perigo de vida no hospital. Dois filhos comuns, de 3 e 8 anos, também estavam em casa.

Após o crime, o homem conseguiu fugir, tendo sido depois localizado e detido na região do Alentejo, onde estava a trabalhar.

Durante o transporte na viatura da PJ, segundo o mesmo comunicado das autoridades, o detido “projetou-se para o exterior, ação que lhe provocou diversos ferimentos que motivaram o seu internamento hospitalar”,

O homem aguarda ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.