Benfica vence Rio Ave por 4-2

O Benfica venceu o Rio Ave, este sábado, por 4-2 num jogo da 9.ª jornada da I Liga.

O Rio Ave foi quem inaugurou o marcador, com um golo de Fábio Ronaldo aos 6 minutos.

O primeiro golo dos encarnados aconteceu aos 13 minutos, da autoria de Gonçalo Ramos.

Uma falha do Rio Ave acabou num autogolo do jogador do Rio Ave Jhonatan.

Ainda antes do intervalo, os encarnados voltaram a marcar, com um bis de Gonçalo Ramos aos 45+1.

Já quase no final do jogo, o Rio Ave conseguiu reduzir vantagem, com um golo de Guga, que fechou o resultado nos 2-4.

Os encarnados mantêm-se na liderança.