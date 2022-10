A mais bela vitória de Portugal

Por João Sena

A seleção nacional feminina de futebol venceu a Islândia por 4-1 no playoff de apuramento para o Mundial do próximo ano, que terá organização conjunta da Austrália e Nova-Zelândia.

Portugal precisava que os astros se alinhassem para garantir, desde já, a presença na fase final dessa competição. Fez o que lhe competia perante a forte Islândia (14.ª no ranking da FIFA enquanto Portugal é 27.º), mas a vitória da Suíça adiou as esperanças da equipa nacional, que vai ter de disputar novo playoff (dois jogos), esse sim decisivo, onde entram seleções de África, Ásia e América do Sul.

Em Paços de Ferreira, Portugal tomou a iniciativa do jogo perante uma seleção bastante mais experiente em jogos do tudo ou nada. Essa maior experiência praticamente não se viu em campo durante a primeira parte, e foram as portuguesas que tiveram mais tempo a bola em seu poder e criaram as melhores oportunidades, em especial Jessica Silva. Os espetadores que encheram o estádio gostavam do que viam. O único momento de suspense aconteceu já perto do fim com uma bola na barra enviada por uma jogadora islandesa.

O selecionador Francisco Neto tinha avisado que era importante a equipa manter o controlo emocional ao longo da partida. E a segunda parte pôs à prova a força psicológica das jogadoras portuguesas. Aos 50 minutos, a Islândia marcou, mas o golo viria a ser anulado por falta, e na jogada seguinte Portugal beneficiou de um penalty, convertido com êxito por Carole Costa, e da expulsão da adversária.

A seleção tinha tudo a seu favor para matar o jogo, mas não contou com a enorme islandesa que, nove minutos depois, saltou mais alto do que as defesas nacionais, e empatou o jogo. Portugal deveria ter feito mais e melhor para fugir do sempre indesejado prolongamento, mas não conseguiu por culpa própria, já que teve inúmeras oportunidades para desfazer o empate.

O segundo minuto do prolongamento virou a história deste jogo com o belo golo de Diana Silva. As islandesas quebraram e, aos 107 e 121 minutos, Tatiana Pinto e Francisca Nazareth deram maior expressão à vitória portuguesa. Com este triunfo, Portugal ficou mais perto do sonho do Mundial.