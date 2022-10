Direção executiva do SNS entra em funções a 2 de novembro

O diretor executivo "é órgão diretivo, de representação e de mais elevada responsabilidade de gestão do SNS", diz nota do Conselho de Ministros.





O Governo aprovou esta quinta-feira a resolução que designa Fernando Araújo como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por um período de três anos, que entra em funções a 2 de novembro, segundo disse o Ministério da Saúde à agência Lusa.

A direção executiva do SNS tem como objetivo "coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde", de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.

O diretor executivo "é órgão diretivo, de representação e de mais elevada responsabilidade de gestão do SNS", diz ainda a nota.