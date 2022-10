A ameaça que vem do Judiciário

O Brasil vive um fenómeno que ocorre em muitos outros países, especialmente os de formação latina. Trata-se da interferência cada vez maior na atividade económica. Tribunais procuram fazer justiça social, distribuem recursos que pertencem aos estados ou às empresas privadas. Exemplo maior no Brasil tem sido a inclusão de obrigações nos planos de saúde, que os encarecem, tornando insuportável para parcela significativa da população, das classes médias, que assim retorna ao serviço público, de qualidade duvidosa. No mais, a diminuição dos protegidos pelos planos privados implica em sobrecarregar o setor público. Uma gigante americana do setor estaria querendo deixar o Brasil, mesmo com prejuízo, alegando «insegurança jurídica».

Na disputa eleitoral, o Tribunal vem decidindo o que pode e o que não pode ser veiculado nas redes sociais. A mais recente é não permitir a reprodução das notícias publicadas nos jornais do apoio de Daniel Ortega a Lula. fato amplamente publicado. A interferência política na escolha dos membros dos tribunais estimula estas práticas. O Presidente Bolsonaro anunciou que, caso seja reeleito, vai propor ao Parlamento aumento no número de membros do Supremo Tribunal, uma forma de obter maioria, que não tem.



VARIEDADES

• Marcos Troyjo, o ex-diplomata, escritor e executivo que preside o Banco de Fomento dos BRICS, alertou para a necessidade de o Brasil expandir sua pauta de exportações, em todos os setores. Hoje, as vendas estão concentradas em meia dúzia de produtos primários.

• A Cosan, que é sócia da Shell na distribuição de combustíveis, possui a maior distribuidora de gás do país, mais de 20% da produção de açúcar e álcool e a maior malha ferroviária. Agora adquiriu uma posição de cerca de 5% na Vale, pagando cerca de cinco mil milhões equivalentes de euros. É agora a segunda acionista da empresa, uma das três maiores mineradoras do mundo.

• A indústria automobilística registrou aumento de 20% nas vendas em comparação com setembro do ano passado.

• O terreno de dez mil metros quadrados onde funcionou a histórica maternidade Pro Matre – no Rio ,ali nasceu, entre outros, o ex-Presidente Fernando Henrique – foi vendido e vai ter cerca de 400 habitações construídas, na zona portuária do Rio de Janeiro, em fase de ocupação por residências de classe média. O hospital estava fechado desde 2009.

• As duas famílias que controlam o maior banco brasileiro privado, o Itaú, estão alinhadas com o candidato Lula da Silva.

• O jogador Neymar está sendo vítima de ataques nas mídias, em geral, pela sua manifestação de que votou e repetirá o voto no Presidente Bolsonaro. O deputado mais votado do Brasil, com quase um milhão e meio de votos, o jovem Nikolas Ferreira, de 26 anos, é de Minas Gerais e também apoia o Presidente, também questionado.

• Embora sem estar na lista dos dez maiores produtores de energia solar, cresce no país o uso da geração, chegando a 10% da matriz energética. É a segunda fonte de energia.

• O país parado em função da segunda volta dia 30.

Rio de Janeiro, outubro de 2022