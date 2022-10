Avião militar cai em zona residencial na Rússia

Um avião militar russo caiu numa área residencial da cidade de Yeysk, junto às margens do Mar de Azov, na Rússia, confirmou o ministério da Defesa, citado por agências russas.

"No local da queda do Sukhoi 34, no pátio de uma das zonas residenciais, o combustível do avião incendiou-se", informou o governo.

Imagens, a circular nas redes sociais, e que serão do local da queda do avião, mostram um incêndio num edifício, com chamas em vários andares.

It is reported by locals that a military plane fell on residential buildings in Russian city of Yeysk pic.twitter.com/lLPTead40X — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 17, 2022

O ministério deu ainda conta de que os pilotos terão conseguido ejetar-se antes da queda, quando o avião estava a realizar um voo de treino.

A cidade de Yeysk, onde ocorreu o incidente, está localizada no Mar de Azov, em frente à cidade ucraniana de Mariupol.