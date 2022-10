Detido homem que tentou matar pai e filho em Elvas

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter tentado matar dois homens, pai e filho, em junho deste ano, com recurso a arma de fogo, no concelho de Elvas, em Portalegre.

Em comunicado, a PJ informa que a Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora localizou e deteve o homem na quarta-feira, tendo sido presente a primeiro interrogatório judicial no dia seguinte.

O suspeito, fortemente indiciado da "prática de dois crimes de homicídio na forma tentada com recurso a arma de fogo" já saiu em liberdade e ficou sujeito a apresentações semanais no posto da GNR local.

"Os crimes ocorreram no dia 16 de junho de 2022, na sequência de discussão entre duas famílias que disputavam as mesmas terras agrícolas, através de arrendamento, tendo o suspeito disparado sobre as vítimas quando estas se encontravam no interior de uma viatura", lê-se na mesma nota.

À agência Lusa, fonte policial adiantou que o suspeito disparou sobre um pai e um filho, o primeiro com 75 anos e o segundo com cerca de 40.

Após diversas diligências, a PJ apreendeu cinco espingardas e 48 cartuchos.