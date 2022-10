IoT Challenge: Soluções apostam no 5G

Conteúdo patrocinado

Pelo sétimo ano consecutivo, a Altice Empresas lançou o desafio às empresas e startups, com o objetivo de elevar o mercado empresarial a um outro nível, trazendo mais e melhores soluções de Internet of Things. O IoT Challenge regressou, assim, para mais uma edição e os vencedores foram conhecidos num evento que ocorreu na sede da Altice Portugal, em Lisboa.

Com foco na conectividade 5G e nas oportunidades que a tecnologia vai trazer ao ecossistema empresarial, os 12 projetos a concurso da 7.ª edição do IoT Challenge respondem aos desafios nas áreas da Gestão de Cidades, Mobilidade e Logística, Saúde e Bem-Estar, Educação, Eficiência Energética, Ambiente e Economia Circular, Indústria ou Retalho e Serviços.

Cada vez mais, a tecnologia tem um papel primordial junto das empresas, das pessoas e da sociedade em geral. Aliar a inovação, a tecnologia e a investigação a soluções diferenciadoras tem sido o caminho que a Altice Empresas tem vindo a percorrer e que assim permite posicionar-se como um parceiro de excelência das pequenas e médias empresas do país.

Através desta competição, a Altice Empresas reconhece e premeia os melhores talentos da área tecnológica em Portugal, disponibilizando ao tecido empresarial nacional ferramentas únicas para que possam continuar o seu processo de transformação digital.

Este ano, o júri foi composto por Nuno Nunes, Chief Sales Officer/ B2B da Altice Portugal, João Teixeira, Chief Technology Officer da Altice Portugal, Diogo Lopes, Communications & Security Manager da Jerónimo Martins, José Galvão, IT Director do Grupo Impressa e Luís Rodrigues, Diretor da Startup Braga.

Os vencedores foram BlueEye Handsfree, Empresa RedZinc; MTI Smart Room, Empresa Managing the Intelligence, Spotlite e Empresa Aethra (ver textos ao lado).

Nesta 7.ª edição foi também atribuído um prémio honorário à solução 5G Stream Live, uma solução 5G de aquisição instantânea de imagem e dados técnicos de viaturas, possibilitando, entre outros cenários, a atuação remota e automática em tempo real em caso de emergência. Este projeto é liderado pela KRS (Kevin Reimann Saraiva Team).

Recorde-se que nas suas sete edições, o IoT Challenge já impactou cerca de 220 participantes, 80 empresas e consagrou 24 vencedores, que contribuíram para reforçar o mercado português de soluções Internet of Things.

Para Nuno Nunes, CSO B2B Altice Portugal, é claro que o IoT Challenge «tem ganho espaço e notoriedade junto do tecido empresarial uma vez que se trata de uma oportunidade de criar soluções inovadoras que tenham impacto no dia de amanhã».

E acrescenta que «quando criámos esta competição estávamos cientes que iríamos agregar e identificar os melhores profissionais da área de IoT, as ideias mais disruptivas e incentivar a recuperação económica e a transformação digital do nosso país. São já 7 anos de história, que se traduzem na liderança de produtos e soluções que melhoram a vida das pessoas e das empresas».

O responsável defende que é graças ao trabalho realizado no ano passado, «principalmente ao investir em redes de última geração, como a fibra ótica» que a Altice Portugal «tem um posicionamento privilegiado sobre o 5G. Queremos continuar a estar na vanguarda tecnológica e ser o braço direito das pequenas, médias e grandes empresas deste país», defende.

Já João Teixeira, CTO da Altice Portugal disse que a escolha dos vencedores deste ano «foi difícil uma vez que tivemos projetos muito bons, com níveis muito elevados de inovação», acrescentando que se tentou procurar «dentro da prioridade de cada uma das empresas, onde é que a Altice poderia contribuir positivamente para a execução dessa solução», garantindo que a empresa está muito satisfeita «com o trabalho elaborado por estas equipas porque demonstraram, de forma clara, o seu empenho e dedicação em querer contribuir para um futuro mais tecnológico».

Já Paulo Rego, Diretor de Produto e Pré-Venda Altice Empresas, o 5G, com o IoT e em conjunto com outras tecnologias como a Inteligência Artificial, a Realidade Aumentada e a Realidade Virtual «é o palco principal para o desenvolvimento de novos uses cases, que tornarão as empresas mais eficientes na forma como desenvolvem e entregam os seus produtos, como endereçam os seus Clientes e como se relacionam com os seus parceiros de negócio».

Por isso, defende que, na Altice Empresas, o objetivo é «continuar a inovar e a intensificar o nosso modelo de negócio junto das empresas portuguesas e temos a oportunidade de fazê-lo, em conjunto, com os inovadores de amanhã». Ou seja, todos os anos o objetivo é o mesmo: «Todos os anos o nosso objetivo é o mesmo: integrar as soluções vencedoras no portfolio de produtos & serviços da Altice Empresas, enriquecendo-o, com o objetivo central de permitir às empresas e organizações portuguesas otimizar a sua atividade e criar mais valor para o seu negócio».

O que dizem os vencedores?

Também Tiago Cordeiro da empresa Aethra – Spotlite – diz que vencer este desafio «foi muito positivo porque é um reconhecimento de que estamos no caminho certo. É sempre uma porta aberta e uma nova parceria para fazer evoluir ainda mais o nosso produto na utilização de sensores com a conectividade 5G», acrescentando que para o setor, «o 5G entra como uma forma de termos um fluxo de dados, ainda mais rápidos do que era possível até então, de forma a conseguirmos alimentar o nosso sistema e a utilização desses dados, da forma mais real time possível». Por isso, não tem dúvidas «foi uma experiência muito positiva para nós, na qual sentimos o apoio da Altice empresas desde a primeira hora».

Por seu turno, Ricardo Figueiredo, da empresa RedZinc com a solução BlueEye Handsfree diz que, com este prémio foi possível demonstrar que a empresa «está a seguir o caminho certo para conseguir ajudar a salvar vidas», acrescentando que o 5G «em termos de evolução tecnológica do nosso setor, dá-nos a possibilidade de fazer coisas que antes não conseguíamos. Falamos de uma solução vídeo, e tentar comparar uma solução 3G ou 4G com uma solução 5G é completamente diferente: é passar de uma televisão antiga para um ecrã de cinema».

Por fim, Miguel Silva, da empresa Managing the Intelligence, com a solução MTI SMART ROOM, garante que vencer esta edição do IoT Challenge «significa o reconhecimento de que a nossa solução é uma solução disruptiva e que devemos continuar a esforçarmo-nos para manter este nível de inovação. Para o nosso setor, o 5G é de extrema importância porque temos baixos níveis de latência e altos níveis de velocidade em altos débitos, e isso é tudo o que nós necessitávamos para os dispositivos IoT e para a conectividade desses dispositivos com a cloud».