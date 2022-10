Mulher detida pela PSP por maus tratos a gaivota no Cais do Sodré em Lisboa

Uma mulher, ao que tudo indica de nacionalidade holandesa, foi detida pela PSP, por maus tratos a uma gaivota, na sexta-feira à tarde, no Cais Sodré, em Lisboa.

As autoridades foram alertadas por populares no local, além da PSP estiveram também no local os bombeiros voluntários de Lisboa.

"Fomos acionados, pela PSP, para uma ocorrência porque tinham detido uma cidadã que não estaria bem. À chegada ao local, efetivamente, verificou-se que a senhora tinha uma gaivota a quem estaria a tentar torcer o pescoço", confirmou a comandante da corporação, ao Jornal de Notícias.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é também possível ver a mulher a agarrar numa gaivota e a colocá-la dentro da mala.

A mulher, "agitada e instável", foi levada pelos bombeiros e pela PSP para o serviço de Psiquiatria do Hospital de S. José.

A gaivota foi entregue a um representante do grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) que, depois do alerta, acorreu ao local.

Segundo o IRA, a ave foi transferida para um centro de atendimento veterinário de animais exóticos e encontra-se "sob observação com um prognóstico ainda reservado".