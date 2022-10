Liz Truss dá os parabéns a Rishi Sunak

A primeira-ministra demissionária da Grã-Bretanha, Liz Truss, congratulou esta segunda-feira o seu sucessor, Rishi Sunak, prometendo-lhe "apoio total".

"Parabéns a Rishi Sunak por ser nomeado como líder do Partido Conservador e nosso próximo primeiro-ministro. Tem o meu apoio total", escreveu a ex-governante na rede social Twitter.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.



You have my full support.