Previstas temperaturas de 30 graus no Alentejo

Onda de calor proveniente do norte de África vai afetar Península Ibérica e França.





Uma onda de calor vai chegar à zona sul da Península Ibérica e França ainda esta semana. Em Portugal, as temperaturas altas só se sentirão no Alentejo, na região norte do país a precipitação continuará a ser predominante.

A onda de calor vai afetar mais especificamente os distritos de Évora e Beja, já a partir desta quarta-feira, sendo que as temperaturas vão estar perto dos 30 graus.

No resto do país, prevê-se que continue a chuva, que segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao fim de semana, estando igualmente previstas trovoadas.

Por outro lado, as temperaturas deverão aumentar ligeiramente.