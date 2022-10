Efemérides de 26 de Outubro (2022)

1823 Deu-se há 199 anos uma conjura frustrada (haveria maior sucesso mais tarde) de D. Miguel e D. Carlota Joaquina para o afastamento de D. João VI e a suspensão da Monarquia Constitucional, que passaria pela prisão do Rei em Vila Viçosa – o que não impediu a cruel guerra civil entre os absolutistas e os liberais entre 1828-34 (data da Convenção de Évoramonte).

1863 Foi fundada em Londres há 159 anos a Football Association (FA), a primeira associação de futebol do mundo, entidade que controla o futebol inglês e que formulou as primeiras regras que pouco se alteraram ao longo do tempo (a FIFA só seria criada em 1904, em Paris).

1970 Deu-se uma acção da ARA (braço armado do PCP que funcionou entre 1970-73, começando precisamente a actuar neste caso), em Lisboa, há 52 anos, contra o navio Cunene, pronto a partir para África, com material de guerra.

1989 A UNESCO aprovou há 33 anos a utilização da língua portuguesa nas actividades da organização, tendo havido entretanto ali celebrações do Dia da Língua Portuguesa, com a participação de toda a CPLP, em inícios de Maio.

2017 O Conselho Superior da Magistratura abriu um inquérito há 5 anos contra o Juiz Neto de Moura, por causa de uma polémica sentença sua sobre violência doméstica.

2021 Um relatório da ONU dizia há 1 ano que as atuais promessas climáticas colocam o mundo no caminho para um aumento "catastrófico" da temperatura média de 2,7 graus Celsius neste século, antes da cimeira do clima das Nações Unidas, em Glasgow (a COP 16, prevista e realizada no início de Novembro seguinte, em que foi debatida a implementação do Acordo de Paris, e houve a ideia de um certo avanço por causa da Pandemia, que por outro lado atrasara os seus trabalhos).