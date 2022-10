Ludmilla irá subir aos palcos do Campeonato do Mundo do Qatar

O Campeonato do Mundo de futebol do Qatar irá contar com a atuação de Ludmila.

Marcado para o dia 01 de dezembro, a cantora de 27 anos recusou interpretar a música oficial da competição e vai subir ao palco juntamente com Jason Derulo, Craig David e Lil Baby.

A artista deu a notícia aos fãs com uma publicação no Instagram em que se pode ler: "CHEGUEI! E com anúncio GIGANTE! A @budweiser_br vai me levar para o maior palco do planeta, a Copa do Mundo FIFA™️. Vamos dominar tudo! Vai ser a seleção brilhando em campo e #Budmilla arrasando no palco!".

O Mundial do Qatar vai começar a menos de um mês, no dia 20 de novembro.